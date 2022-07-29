Джеймс Лоуренс - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Лоуренс
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Лоуренс
|Команда
|Нюрнберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2022
|87' -90'
|Каан-Мариенборн (Зиген)
|0:2
|Нюрнберг (Нюрнберг)