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Венгрия. Национальный чемпионат
Команды
Дебрецен
Стефен Одей
Статистика
€ 400 тыс
Стефен Одей - статистика
Дебрецен
15 января 1998 (28), Лагос
#98 | Нападающий
182 см
Нигерия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рандерс
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
0 : 0
24.11.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
2 : 1
05.10.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
29.09.2025
Рандерс
73' - 90'
82'
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
3 : 0
22.09.2025
Нордшелланд
70' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Сендерийск
0 : 1
12.09.2025
Рандерс
70' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 5
31.08.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
80' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
0 : 2
17.08.2025
Брондбю
88' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
3 : 2
11.08.2025
Рандерс
82' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Рандерс
1 : 0
03.08.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Вайле
1 : 1
20.07.2025
Рандерс
Был в запасе
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