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    Жалисон - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Маркес
    Фамилия Сикейра
    Команда Палмейрас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палмейрас 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    21.04.2022 88' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:0 Палмейрас (Сан-Паулу)
    16.04.2022 75' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    10.04.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:3 Сеара (Форталеза)
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