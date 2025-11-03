Статистика по турнирам

США. МЛС 2025 Испания. Примера 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Клубный чемпионат мира 2021 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019