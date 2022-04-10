Жалисон - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Маркес
|Фамилия
|Сикейра
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Маркес
|Фамилия
|Сикейра
|Команда
|Палмейрас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палмейрас
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.04.2022
|88' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|16.04.2022
|75' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:3
|Сеара (Форталеза)