Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес
Жаилсон
Статистика
€ 800 тыс
Жаилсон - статистика
Лос-Анджелес
7 сентября 1995 (31)
#16 | Полузащитник
187 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Испания. Примера 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Бразилия. Серия А 2022
Клубный чемпионат мира 2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Остин
1 : 4
03.11.2025
Лос-Анджелес
1' - 68'
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
2 : 1
30.10.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 51 тур
Колорадо
2 : 2
19.10.2025
Лос-Анджелес
76' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 0
13.10.2025
Лос-Анджелес
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
09.10.2025
Торонто
84' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
1
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Бояринцев прокомментировал вероятный вылет «Локомотива» из РПЛ
18:22
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+