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ГКС Катовице
Эрик Йирка
Статистика
€ 700 тыс
Эрик Йирка - статистика
ГКС Катовице
19 сентября 1997 (29), Трнава
#97 | Нападающий
182 см | 73 кг
Словакия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ГКС Катовице
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
71' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
1' - 71'
Лига конференций, 2 раунд
ГКС Катовице
3 : 1
30.07.2026
Жилина
1' - 75'
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
2 : 1
23.07.2026
ГКС Катовице
Был в запасе
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