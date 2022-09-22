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    Эрик Йирка - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Эрик
    Фамилия Йирка
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Трнава
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 90' - 90' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 70' - 90' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    05.02.2023 89' - 90' Зброевка 1:3 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словакия 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Словакия 1:1 Белоруссия
    22.09.2022 1' -90' Словакия 1:2 Азербайджан
    90' 57'
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