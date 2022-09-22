Эрик Йирка - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Йирка
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трнава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Йирка
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трнава
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|90' - 90'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|70' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|05.02.2023
|89' - 90'
|Зброевка
|1:3
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Словакия
|1:1
|Белоруссия
|22.09.2022
|1' -90'
|Словакия
|1:2
|Азербайджан
|90' 57'