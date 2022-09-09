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    Назарий Русин - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Назарий
    Фамилия Русин
    Команда Заря
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 1998 (24 года)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ворскла 2:3 Заря Украина. Премьер-лига, 16 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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