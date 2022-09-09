Назарий Русин - статистика
#31 | Нападающий
|Имя
|Назарий
|Фамилия
|Русин
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 1998 (24 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Назарий
|Фамилия
|Русин
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|13
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|2:3
|Заря (Луганск)
|90'
|01.12.2022
|1' -46'
|Заря (Луганск)
|2:2
|Колос (Ковалевка)
|27.11.2022
|1' -71'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|18.11.2022
|67' -90'
|Заря (Луганск)
|4:1
|Александрия (Александрия)
|76'
|13.11.2022
|60' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:2
|Заря (Луганск)
|08.11.2022
|1' -75'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|51'
|28.10.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -88'
|Верес (Ривне)
|0:1
|Заря (Луганск)
|09.10.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Заря (Луганск)
|09.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|55'
|03.09.2022
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|3:2
|Динамо (Киев)
|7' 31'
|27.08.2022
|1' -89'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)
|23.08.2022
|79' -90'
|Заря (Луганск)
|3:1
|Ворскла (Полтава)