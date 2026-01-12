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Видзев
Карлос Исаак
Статистика
€ 600 тыс
Карлос Исаак - статистика
Видзев
30 апреля 1998 (28)
#2 | Защитник
184 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Польша. Экстракласа 2025/2026
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
16
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 21 тур
Уэска
1 : 2
12.01.2026
Кордоба
22' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 20 тур
Кордоба
2 : 0
03.01.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Мирандес
1 : 2
21.12.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2025
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
0 : 0
07.12.2025
Кордоба
1' - 88'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
1 : 2
30.11.2025
Кадис
1' - 90'
57'
Испания. Сегунда, 15 тур
Гранада
1 : 1
22.11.2025
Кордоба
1' - 83'
17'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кордоба
1 : 3
16.11.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Малага
2 : 2
08.11.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
1 : 3
25.10.2025
Кордоба
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кордоба
1 : 1
19.10.2025
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Кордоба
1 : 0
13.10.2025
Леонеса
1' - 90'
82'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сарагоса
0 : 1
05.10.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
28.09.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Кордоба
2 : 2
21.09.2025
Расинг
1' - 82'
Испания. Сегунда, 5 тур
ФК Андорра
3 : 1
14.09.2025
Кордоба
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
2 : 1
05.09.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
30.08.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
79' - 90'
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