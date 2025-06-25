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Катар. Лига звезд
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Аль-Садд
Явайро Дилросун
Статистика
€ 1 млн
Явайро Дилросун - статистика
Аль-Садд
22 июня 1998 (28), Амстердам
#24 | Нападающий
175 см
Нидерланды
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
25.06.2025
Фламенго
1' - 61'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
21.06.2025
Эсперанс
46' - 90'
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