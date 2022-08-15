Мерт Мюлдюр - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Мерт
|Фамилия
|Мюлдюр
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Мерт
|Фамилия
|Мюлдюр
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|15.08.2022
|1' -7'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)