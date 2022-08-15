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    Мерт Мюлдюр - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Мерт
    Фамилия Мюлдюр
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 апреля 1999 (23 года)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    15.01.2023 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    15.08.2022 1' -7' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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