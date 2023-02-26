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    Серхио Кордова - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Серхио
    Фамилия Кордова
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 августа 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 55' - 90' Сан-Хосе 2:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 76' - 90' Ванкувер Уайткепс 1:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ванкувер Уайткепс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 55' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    26.02.2023 76' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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