Серхио Кордова - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Кордова
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Кордова
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|55' - 90'
|Сан-Хосе
|2:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|76' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|55' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|26.02.2023
|76' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)