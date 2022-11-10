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    Орельен Чуамени - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Орельен
    Фамилия Чуамени
    Команда Реал
    Состав Основной
    Родной город Руан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 2000 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 90,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.03.2023 74' - 90' Реал 0:1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    25.02.2023 63' - 90' Реал 1:1 Атлетико Испания. Примера, 23 тур
    15.02.2023 68' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    11.02.2023 1' - 62' Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 1' - 90' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    85'
    05.02.2023 1' - 71' Мальорка 1:0 Реал Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 18 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 63' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    15.02.2023 68' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
    05.02.2023 1' -71' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Реал (Мадрид)
    02.02.2023 66' -90' Реал (Мадрид) 2:0 Валенсия (Валенсия)
    07.01.2023 1' -64' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Реал (Мадрид)
    30.12.2022 87' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    10.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    07.11.2022 1' -69' Райо Вальекано (Мадрид) 3:2 Реал (Мадрид)
    22.10.2022 1' -65' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    37'
    19.10.2022 62' -90' Эльче (Эльче) 0:3 Реал (Мадрид)
    16.10.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 3:1 Барселона (Барселона)
    08.10.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    02.10.2022 1' -53' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    18'
    11.09.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    03.09.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    28.08.2022 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:3 Реал (Мадрид)
    12'
    20.08.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:4 Реал (Мадрид)
    14.08.2022 1' -58' Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
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