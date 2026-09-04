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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Умут Бозок
Статистика
€ 1,50 млн
Умут Бозок - статистика
Истанбул Башакшехир
19 сентября 1996 (30)
#17 | Нападающий
178 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
74' - 79'
79'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 73'
18'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
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Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
4
0
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
74' - 79'
79'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 73'
18'
Турция. Суперлига, 2 тур
Трабзонспор
2 : 1
23.08.2026
Истанбул Башакшехир
79' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.08.2026
Коджаэлиспор
75' - 90'
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