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Кеннер Гутьеррес
Статистика
Кеннер Гутьеррес - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1989 (37)
#4 | Защитник
178 см
Коста-Рика
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