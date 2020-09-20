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МЛС 2026
Команды
Орландо Сити
Уайлдер Картахена
Статистика
Уайлдер Картахена - статистика
Орландо Сити
Завершил карьеру
23 сентября 1994 (32), Лима
#16 | Полузащитник
180 см
Перу
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
74' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
66' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Кубок Америки 2024
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
США. МЛС 2024
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США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
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Товарищеские матчи. Сборные 2022
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Орландо Сити
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
74' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
66' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 3
30.08.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Орландо Сити
1 : 2
20.08.2026
Чикаго Файр
1' - 43'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
02.08.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
86' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
72' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
81' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
26.04.2026
Орландо Сити
88' - 90'
90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
1 : 2
22.02.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 15'
13'
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