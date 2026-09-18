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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Амаду Айдара
Статистика
€ 5 млн
Амаду Айдара - статистика
Ланс
31 января 1998 (28)
#21 | Полузащитник
175 см
Мали
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 1
18.09.2026
Ланс
1' - 72'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ле Ман
2 : 2
13.09.2026
Ланс
46' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 75'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
0 : 1
05.09.2026
Лорьян
1' - 61'
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
2 : 1
29.08.2026
Ланс
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Суперкубок Франции 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Германия. Кубок 2024/2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
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Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Австрия. Бундеслига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 75'
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