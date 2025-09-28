Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Прокопенко - статистика

Окжетпес
1 июля 2000 (26)
#19 | Нападающий
174 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Окжетпес
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес
1 : 2
28.09.2025
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
13.09.2025
Окжетпес
79' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
89' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
1 : 2
09.08.2025
Жетысу
79' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Окжетпес
1 : 1
02.08.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
0 : 0
25.07.2025
Окжетпес
61' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Окжетпес
1 : 0
19.07.2025
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Окжетпес
4 : 2
06.07.2025
Кайсар
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
0 : 1
21.06.2025
Ордабасы
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Астана
5 : 2
15.06.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Окжетпес
3 : 2
31.05.2025
Кызыл-Жар
76' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайрат
1 : 2
24.05.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Окжетпес
1 : 1
26.04.2025
Женис
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Улытау
0 : 1
19.04.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кайсар
2 : 2
29.03.2025
Окжетпес
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Окжетпес
2 : 1
08.03.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
2 : 0
02.03.2025
Окжетпес
77' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
1
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
5
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
1
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+