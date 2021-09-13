Чема - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 марта 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2021
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.10.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Сельта (Виго)
|81'
|16.10.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|21.09.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2021
|1' -46'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|18'
|13.09.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|13.08.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)