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Чема
Статистика
Чема - статистика
Завершил карьеру
3 марта 1992 (34)
#5 | Защитник
189 см
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
12
1
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леванте
1 : 0
01.06.2025
Эйбар
1' - 90'
82'
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
1' - 90'
90'
48'
Испания. Сегунда, 38 тур
Эйбар
0 : 1
03.05.2025
Мирандес
82' - 90'
90, 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Тенерифе
1 : 1
27.04.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Эйбар
2 : 2
21.04.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Сарагоса
2 : 2
12.04.2025
Эйбар
82' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
1 : 1
05.04.2025
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.03.2025
Альмерия
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Картахена
0 : 2
28.02.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Картахена
0 : 2
28.02.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Эйбар
2 : 2
22.02.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Кастельон
2 : 0
15.02.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Спортинг
0 : 0
08.02.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Эйбар
0 : 1
02.02.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Эльче
2 : 0
24.01.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Эйбар
1 : 1
18.01.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 21 тур
Эйбар
1 : 1
21.12.2024
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Эйбар
2 : 1
14.12.2024
Сарагоса
1' - 90'
61'
Испания. Сегунда, 18 тур
Уэска
2 : 1
07.12.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Эйбар
1 : 0
02.12.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Бургос
1 : 0
23.11.2024
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
2 : 0
16.11.2024
Расинг де Феррол
56' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 11 тур
Эйбар
1 : 0
23.10.2024
Кадис
1' - 90'
69'
Испания. Сегунда, 10 тур
Мирандес
1 : 0
19.10.2024
Эйбар
1' - 60'
30'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эйбар
1 : 0
12.10.2024
Эльденсе
1' - 84'
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
1 : 3
05.10.2024
Спортинг
46' - 90'
65'
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Расинг
2 : 2
23.08.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Эйбар
1 : 0
17.08.2024
Кастельон
Был в запасе
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