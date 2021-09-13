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    Чема - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Хосе
    Фамилия Родригес
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 марта 1992 (31 год)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 1 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2021 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    21.11.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 4:0 Кадис (Кадис)
    07.11.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.10.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:3 Сельта (Виго)
    81'
    16.10.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    03.10.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    26.09.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    21.09.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2021 1' -46' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    18'
    13.09.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Эльче (Эльче)
    23.08.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Севилья (Севилья)
    13.08.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
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