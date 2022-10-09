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    Ибраима Конате - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Ибраима
    Фамилия Конате
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 мая 1999 (23 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    Статистика по турнирам
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