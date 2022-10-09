Ибраима Конате - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Конате
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1999 (23 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Ибраима
|Фамилия
|Конате
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|01.03.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.01.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|19'
|30.12.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|09.10.2022
|69' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)