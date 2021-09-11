Алексей Самылин - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Самылин
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Самылин
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2021
|1' -39'
|Велес (Москва)
|0:4
|Факел (Воронеж)
|23.10.2021
|85' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Велес (Москва)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:5
|Торпедо (Москва)
|13.10.2021
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|1:0
|Велес (Москва)
|09.10.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|Велес (Москва)
|25.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Велес (Москва)
|20.09.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Велес (Москва)
|11.09.2021
|57' -90'
|Велес (Москва)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|05.09.2021
|68' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:0
|Велес (Москва)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:1
|Велес (Москва)
|08.08.2021
|78' -89'
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Велес (Москва)
|31.07.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:0
|Томь (Томск)
|25.07.2021
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|0:2
|Велес (Москва)
|17.07.2021
|75' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Велес (Москва)
|10.07.2021
|85' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|Енисей (Красноярск)