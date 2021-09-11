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    Алексей Самылин - статистика

    #97 | Защитник
    Имя Алексей
    Фамилия Самылин
    Команда Сатурн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 октября 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2021 1' -39' Велес (Москва) 0:4 Факел (Воронеж)
    23.10.2021 85' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Велес (Москва)
    17.10.2021 Был в запасе Велес (Москва) 3:5 Торпедо (Москва)
    13.10.2021 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 1:0 Велес (Москва)
    09.10.2021 Был в запасе Велес (Москва) 3:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    03.10.2021 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 0:1 Велес (Москва)
    25.09.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Велес (Москва)
    20.09.2021 Был в запасе Велес (Москва) 3:1 Ротор (Волгоград)
    15.09.2021 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Велес (Москва)
    11.09.2021 57' -90' Велес (Москва) 1:2 Нефтехимик (Нижнекамск)
    05.09.2021 68' -90' Текстильщик (Иваново) 2:0 Велес (Москва)
    29.08.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:1 Акрон (Тольятти)
    21.08.2021 Был в запасе Велес (Москва) 2:2 Алания (Владикавказ)
    14.08.2021 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 2:1 Велес (Москва)
    08.08.2021 78' -89' Спартак-2 (Москва) 0:2 Велес (Москва)
    31.07.2021 Был в запасе Велес (Москва) 1:0 Томь (Томск)
    25.07.2021 Был в запасе Кубань (Краснодар) 0:2 Велес (Москва)
    17.07.2021 75' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Велес (Москва)
    10.07.2021 85' -90' Велес (Москва) 1:0 Енисей (Красноярск)
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