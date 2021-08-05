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    Деян Больевич - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Деян
    Фамилия Больевич
    Команда Алашкерт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1990 (32 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -89' Алашкерт (Мартуни) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    19.08.2021 1' -89' Рейнджерс (Глазго) 1:0 Алашкерт (Мартуни)
    16'
    12.08.2021 1' -97' Алашкерт (Мартуни) 3:2 Кайрат (Алматы)
    59'
    05.08.2021 1' -89' Кайрат (Алматы) 0:0 Алашкерт (Мартуни)
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