Деян Больевич - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Больевич
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1990 (32 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Деян
|Фамилия
|Больевич
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|19.08.2021
|1' -89'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Алашкерт (Мартуни)
|16'
|12.08.2021
|1' -97'
|Алашкерт (Мартуни)
|3:2
|Кайрат (Алматы)
|59'
|05.08.2021
|1' -89'
|Кайрат (Алматы)
|0:0
|Алашкерт (Мартуни)