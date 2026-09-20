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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Деннис Гайгер
Статистика
€ 1 млн
Деннис Гайгер - статистика
НЕК
10 июня 1998 (28)
#18 | Полузащитник
172 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
20.09.2026
Гоу Эхед Иглс
71' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
32' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
1' - 58'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
2 : 2
08.09.2026
Экселсиор
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
72' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Шотландия. Премьер-лига 2025/2026
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
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Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
32' - 90'
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