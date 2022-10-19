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    Андер Гевара - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Андер
    Фамилия Гевара
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Родной город Витория-Гастейс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Кадис (Кадис)
    18.02.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Сельта (Виго)
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    08.01.2023 81' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    31.12.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 46' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    06.11.2022 82' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.10.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    22.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 1' -65' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    51'
    16.10.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    09.10.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    02.10.2022 83' -90' Жирона (Жирона) 3:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    18.09.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    11.09.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.08.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:4 Барселона (Барселона)
    14.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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