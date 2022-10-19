Андер Гевара - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Гевара
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Гевара
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория-Гастейс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|08.01.2023
|81' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|82' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|19.10.2022
|1' -65'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|51'
|16.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|02.10.2022
|83' -90'
|Жирона (Жирона)
|3:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:4
|Барселона (Барселона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)