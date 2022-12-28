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    Нуну Да Кошта - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Нуну
    Фамилия Да Кошта
    Команда Осер
    Состав Основной
    Родной город Прайя
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1991 (32 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.02.2023 1' - 65' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    53' 38'
    12.02.2023 1' - 68' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 74' - 90' Осер 2:3 Родез Франция. Кубок, 1/8 финала
    90'
    05.02.2023 1' - 86' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 21 3 2 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.02.2023 1' -65' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    53' 38'
    12.02.2023 1' -68' Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    05.02.2023 1' -86' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 23' -90' Монако (Монако) 3:2 Осер (Осер)
    84' 68'
    29.01.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2023 77' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    90'
    11.01.2023 67' -90' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    01.01.2023 1' -46' Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 60' -90' Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    13.11.2022 58' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    04.11.2022 1' -75' Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 1' -82' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.10.2022 1' -66' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    16.10.2022 1' -79' Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    42'
    09.10.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    02.10.2022 1' -65' Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    16.09.2022 61' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    03.09.2022 1' -78' Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 1' -78' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    21.08.2022 1' -88' Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    70' 5' 88'
    14.08.2022 46' -90' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    69'
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