Нуну Да Кошта - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Да Кошта
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прайя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Нуну
|Фамилия
|Да Кошта
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прайя
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.02.2023
|1' - 65'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|53' 38'
|12.02.2023
|1' - 68'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|74' - 90'
|Осер
|2:3
|Родез
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|90'
|05.02.2023
|1' - 86'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|21
|3
|2
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.02.2023
|1' -65'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|53' 38'
|12.02.2023
|1' -68'
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|1' -86'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|23' -90'
|Монако (Монако)
|3:2
|Осер (Осер)
|84' 68'
|29.01.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2023
|77' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|90'
|11.01.2023
|67' -90'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|1' -46'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|60' -90'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|58' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|1' -75'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|1' -82'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.10.2022
|1' -66'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|16.10.2022
|1' -79'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|42'
|09.10.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|1' -65'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.09.2022
|61' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|03.09.2022
|1' -78'
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|1' -78'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|21.08.2022
|1' -88'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|70' 5' 88'
|14.08.2022
|46' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|69'