Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Стефан Баокен - статистика

Кызыл-Жар
28 мая 1992 (34)
#13 | Нападающий
185 см
Камерун | Франция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
1' - 54'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кызыл-Жар
12
3
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
18.09.2026
Кайсар
1' - 54'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
05.09.2026
Атырау
1' - 73'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Ордабасы
3 : 0
29.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
16.08.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Алтай
2 : 2
08.08.2026
Кызыл-Жар
1' - 71'
16'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
3 : 1
01.08.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 2
25.07.2026
Кызыл-Жар
46' - 90'
82'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кызыл-Жар
3 : 2
28.05.2026
Жетысу
86' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
0 : 0
23.05.2026
Кызыл-Жар
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
17.05.2026
Алтай
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
2 : 1
09.05.2026
Кызыл-Жар
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кызыл-Жар
1 : 2
25.04.2026
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Атырау
0 : 1
19.04.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
3
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+