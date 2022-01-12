Гессума Фофана - статистика
#76 | Полузащитник
|Имя
|Гессума
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гавр
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Гессума
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Гавр
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мавритания
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|1' -90'
|Мали
|2:0
|Мавритания
|16.01.2022
|1' -90'
|Тунис
|4:0
|Мавритания
|12.01.2022
|1' -90'
|Мавритания
|0:1
|Гамбия