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    Рубен Агилар - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Рубен
    Фамилия Агилар
    Команда Монако
    Состав Основной
    Родной город Гренобль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 77' Труа 2:2 Монако Франция. Лига 1, 26 тур
    16.02.2023 1' - 80' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
    75'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -80' Байер (Леверкузен) 2:3 Монако (Монако)
    03.11.2022 Был в запасе Монако (Монако) 4:1 Црвена Звезда (Белград)
    15.09.2022 46' -90' Монако (Монако) 0:1 Ференцварош (Будапешт)
    08.09.2022 Был в запасе Црвена Звезда (Белград) 0:1 Монако (Монако)
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