Рубен Агилар - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Агилар
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гренобль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Агилар
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гренобль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 77'
|Труа
|2:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 26 тур
|16.02.2023
|1' - 80'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|75'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -80'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|15.09.2022
|46' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)