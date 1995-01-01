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Джаред Берд
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Джаред Берд - статистика
#37 | Полузащитник
Имя
Джаред
Фамилия
Берд
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
21 августа 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 50
тыс
Статистика
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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