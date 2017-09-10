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    Александр Верулидзе - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Верулидзе
    Состав Без клуба
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 82' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    18.11.2017 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 5:0 Факел (Воронеж)
    12.11.2017 87' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    04.11.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Сочи (Сочи)
    21.10.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Химки (Химки)
    07.10.2017 81' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    30.09.2017 77' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.09.2017 65' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    16.09.2017 85' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:2 Факел (Воронеж)
    10.09.2017 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Ротор (Волгоград)
    06.09.2017 82' -90' Авангард (Курск) 2:0 Факел (Воронеж)
    02.09.2017 1' -82' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 4:1 Факел (Воронеж)
    27.08.2017 70' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Енисей (Красноярск)
    13.08.2017 1' -55' Факел (Воронеж) 0:3 Спартак-2 (Москва)
    09.08.2017 1' -79' Тамбов (Тамбов) 1:0 Факел (Воронеж)
    05.08.2017 88' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    30.07.2017 63' -90' Сибирь (Новосибирск) 4:0 Факел (Воронеж)
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