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    Эльдор Шомуродов - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Эльдор
    Фамилия Шомуродов
    Команда Специя
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 75' - 90' Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 62' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 90' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 76' Специя 0:3 Наполи Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 6 0 0 0 0
    Специя 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 75' -90' Специя (Ла Специя) 0:0 Верона (Верона)
    26.02.2023 62' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    19.02.2023 1' -90' Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    11.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    05.02.2023 1' -76' Специя (Ла Специя) 0:3 Наполи (Неаполь)
    22.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Рома (Рим)
    15.01.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    08.01.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    04.01.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 1' -66' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    06.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Лацио (Рим)
    31.10.2022 83' -90' Верона (Верона) 1:3 Рома (Рим)
    23.10.2022 86' -90' Рома (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    17.10.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    09.10.2022 77' -90' Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    01.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 1:2 Рома (Рим)
    18.09.2022 79' -90' Рома (Рим) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    12.09.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    04.09.2022 77' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    30.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    27.08.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    22.08.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    14.08.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:1 Рома (Рим)
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