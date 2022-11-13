Эльдор Шомуродов - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Эльдор
|Фамилия
|Шомуродов
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Эльдор
|Фамилия
|Шомуродов
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|75' - 90'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|62' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 76'
|Специя
|0:3
|Наполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|6
|0
|0
|0
|0
|Специя
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|75' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|26.02.2023
|62' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|19.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|11.02.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|05.02.2023
|1' -76'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|1' -66'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|31.10.2022
|83' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Рома (Рим)
|23.10.2022
|86' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Рома (Рим)
|09.10.2022
|77' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:2
|Рома (Рим)
|18.09.2022
|79' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|04.09.2022
|77' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Рома (Рим)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:1
|Рома (Рим)