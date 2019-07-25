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    Гагик Дагбашян - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Гагик
    Фамилия Дагбашян
    Состав Без клуба
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 октября 1990 (32 года)
    Рост 182
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алашкерт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:3 Алашкерт (Мартуни)
    25.07.2019 1' -90' Алашкерт (Мартуни) 0:3 ФКСБ (Бухарест)
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