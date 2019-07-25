Бьерн Йонсен - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Бьерн
|Фамилия
|Йонсен
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|195
|Имя
|Бьерн
|Фамилия
|Йонсен
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нью-Йорк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:2
|ЛАСК (Линц)
|45' 57'
|07.11.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|03.10.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2019
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Русенборг (Тронхейм)
|22.08.2019
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|15.08.2019
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|08.08.2019
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Хэкен (Гетеборг)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|25.07.2019
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:0
|Хэкен (Гетеборг)