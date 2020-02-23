Жан Маер - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Маер
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жан
|Фамилия
|Маер
|Команда
|Реджина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марибор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|20
|1
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2020
|61' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:4
|Парма (Парма)
|29.07.2020
|58' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|26.07.2020
|60' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|22.07.2020
|58' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:1
|Брешиа (Брешиа)
|79'
|19.07.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|15.07.2020
|1' -72'
|Лечче (Лечче)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|12.07.2020
|74' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|07.07.2020
|51' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|01.03.2020
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:7
|Аталанта (Бергамо)
|23.02.2020
|1' -90'
|Рома (Рим)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|15.02.2020
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|СПАЛ (Феррара)
|66' 16'
|09.02.2020
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:3
|Лечче (Лечче)
|02.02.2020
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|4:0
|Торино (Турин)
|33'
|26.01.2020
|43' -90'
|Верона (Верона)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Интер (Милан)
|77'
|14.12.2019
|1' -90'
|Брешиа (Брешиа)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|11'
|08.12.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Дженоа (Генуя)
|10.11.2019
|1' -70'
|Лацио (Рим)
|4:2
|Лечче (Лечче)
|03.11.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.10.2019
|1' -58'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|20.10.2019
|1' -64'
|Милан (Милан)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|44'
|06.10.2019
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Лечче (Лечче)
|84'
|29.09.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Рома (Рим)
|84'
|25.09.2019
|1' -74'
|СПАЛ (Феррара)
|1:3
|Лечче (Лечче)
|22.09.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|16.09.2019
|1' -81'
|Торино (Турин)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|01.09.2019
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Верона (Верона)
|85'
|26.08.2019
|1' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Лечче (Лечче)