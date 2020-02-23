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    Жан Маер - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Жан
    Фамилия Маер
    Команда Реджина
    Состав Основной
    Родной город Марибор
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Вес 69
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 20 1 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2020 61' -90' Лечче (Лечче) 3:4 Парма (Парма)
    29.07.2020 58' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Лечче (Лечче)
    26.07.2020 60' -90' Болонья (Болонья) 3:2 Лечче (Лечче)
    22.07.2020 58' -90' Лечче (Лечче) 3:1 Брешиа (Брешиа)
    79'
    19.07.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Лечче (Лечче)
    15.07.2020 1' -72' Лечче (Лечче) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    12.07.2020 74' -90' Кальяри (Кальяри) 0:0 Лечче (Лечче)
    07.07.2020 51' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    01.03.2020 1' -90' Лечче (Лечче) 2:7 Аталанта (Бергамо)
    23.02.2020 1' -90' Рома (Рим) 4:0 Лечче (Лечче)
    15.02.2020 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 СПАЛ (Феррара)
    66' 16'
    09.02.2020 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:3 Лечче (Лечче)
    02.02.2020 1' -90' Лечче (Лечче) 4:0 Торино (Турин)
    33'
    26.01.2020 43' -90' Верона (Верона) 3:0 Лечче (Лечче)
    19.01.2020 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Интер (Милан)
    77'
    14.12.2019 1' -90' Брешиа (Брешиа) 3:0 Лечче (Лечче)
    11'
    08.12.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Дженоа (Генуя)
    10.11.2019 1' -70' Лацио (Рим) 4:2 Лечче (Лечче)
    03.11.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    26.10.2019 1' -58' Лечче (Лечче) 1:1 Ювентус (Турин)
    20.10.2019 1' -64' Милан (Милан) 2:2 Лечче (Лечче)
    44'
    06.10.2019 1' -90' Аталанта (Бергамо) 3:1 Лечче (Лечче)
    84'
    29.09.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Рома (Рим)
    84'
    25.09.2019 1' -74' СПАЛ (Феррара) 1:3 Лечче (Лечче)
    22.09.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 1:4 Наполи (Неаполь)
    16.09.2019 1' -81' Торино (Турин) 1:2 Лечче (Лечче)
    01.09.2019 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Верона (Верона)
    85'
    26.08.2019 1' -90' Интер (Милан) 4:0 Лечче (Лечче)
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