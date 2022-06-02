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    Миха Блажич - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Миха
    Фамилия Блажич
    Команда Анжер
    Состав Основной
    Родной город Копер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Монпелье 1:0 Анжер Франция. Лига 1, 26 тур
    18.02.2023 1' - 63' Страсбур 2:1 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    90'
    05.02.2023 1' - 90' Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 5 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -90' Швеция 1:1 Словения
    24.09.2022 1' -90' Словения 2:1 Норвегия
    09.06.2022 1' -63' Норвегия 0:0 Словения
    63'
    05.06.2022 1' -90' Сербия 4:1 Словения
    02.06.2022 1' -90' Словения 0:2 Швеция
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