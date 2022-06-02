Миха Блажич - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Миха
|Фамилия
|Блажич
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Миха
|Фамилия
|Блажич
|Команда
|Анжер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Монпелье
|1:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|18.02.2023
|1' - 63'
|Страсбур
|2:1
|Анжер
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|90'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|90'