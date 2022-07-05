Ален Понс - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Понс
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 1995 (27 лет)
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Понс
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 сентября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джозефс
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|70'
|14.07.2022
|1' -90'
|Ларн (Ларн)
|0:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|05.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:0
|Ларн (Ларн)