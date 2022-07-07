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    Карл Меол - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Карл
    Фамилия Меол
    Команда Пайде
    Состав Основной
    Родной город Таллин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 марта 1992 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пайде 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:0 Пайде (Пайде)
    04.08.2022 1' -80' Пайде (Пайде) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
    28.07.2022 1' -122' Пайде (Пайде) 1:0
    (5:3)п    		 Арарат-Армения (Ереван)
    21.07.2022 1' -90' Арарат-Армения (Ереван) 0:0 Пайде (Пайде)
    67'
    14.07.2022 1' -126' Пайде (Пайде) 2:2
    (6:5)п    		 Динамо (Тбилиси)
    91'
    07.07.2022 1' -90' Динамо (Тбилиси) 2:3 Пайде (Пайде)
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