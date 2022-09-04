Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Айдин Хрустич - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Айдин
    Фамилия Хрустич
    Команда Верона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.01.2023 86' -90' Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    13.11.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Специя (Ла Специя)
    16.10.2022 1' -54' Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    09.10.2022 1' -71' Салернитана (Салернитана) 2:1 Верона (Верона)
    03.10.2022 73' -90' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 1' -60' Фиорентина (Флоренция) 2:0 Верона (Верона)
    11.09.2022 70' -90' Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    04.09.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    • Читайте нас: 
    11