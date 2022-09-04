Айдин Хрустич - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Хрустич
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Айдин
|Фамилия
|Хрустич
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.01.2023
|86' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|16.10.2022
|1' -54'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|09.10.2022
|1' -71'
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Верона (Верона)
|03.10.2022
|73' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|18.09.2022
|1' -60'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|70' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)