Эндрю Гравийон - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Гравийон
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Эндрю
|Фамилия
|Гравийон
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|188
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|84' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|80' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|84' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|80' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)