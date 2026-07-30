Статистика по турнирам

Лига конференций 2026/2027 Италия. Серия В 2025/2026 Турция. Суперлига 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Лига 1 2020/2021 Италия. Серия А 2017/2018