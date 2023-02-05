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    Эндрю Гравийон - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Эндрю
    Фамилия Гравийон
    Команда Торино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 188
    Вес 75
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 84' - 90' Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    10.02.2023 80' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 84' -90' Ювентус (Турин) 4:2 Торино (Турин)
    20.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    10.02.2023 80' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
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