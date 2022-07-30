Деметри Митчелл - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Деметри
|Фамилия
|Митчелл
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1997 (26 лет)
|Имя
|Деметри
|Фамилия
|Митчелл
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.12.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|4:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|15.12.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|08.11.2022
|1' -39'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|6:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хиберниан (Эдинбург)