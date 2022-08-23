Натан Холланд - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Холланд
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Холланд
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милтон Кинс Донс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|61' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)