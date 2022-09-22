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    Йенс Хофер - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Йенс
    Фамилия Хофер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 ноября 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Молдавия 2:0 Лихтенштейн
    22.09.2022 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Андорра
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