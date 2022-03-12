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    Юрий Першин - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Юрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Першин
    Команда Муром
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 марта 1999 (24 года)
    Рост 176
    Вес 61
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 6 0 0 1 0
    СКА-Хабаровск 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 61' -90' Томь (Томск) 2:2 Металлург Л (Липецк)
    15.05.2022 46' -90' Волгарь (Астрахань) 0:3 Томь (Томск)
    07.05.2022 1' -74' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Томь (Томск)
    30.04.2022 1' -73' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Томь (Томск)
    23.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    16.04.2022 65' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Томь (Томск)
    10.04.2022 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    26.03.2022 Был в запасе Томь (Томск) 2:5 Торпедо (Москва)
    20.03.2022 1' -61' Томь (Томск) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    12.03.2022 1' -78' Томь (Томск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    74'
    06.11.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Ротор (Волгоград)
    31.10.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
    05.09.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    29.08.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Кубань (Краснодар)
    21.08.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:3 Енисей (Красноярск)
    14.08.2021 82' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Торпедо (Москва)
    08.08.2021 85' -89' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.07.2021 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.07.2021 74' -89' Ротор (Волгоград) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.07.2021 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    10.07.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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