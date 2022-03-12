Юрий Першин - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Першин
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|61
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Першин
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|6
|0
|0
|1
|0
|СКА-Хабаровск
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|61' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Металлург Л (Липецк)
|15.05.2022
|46' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|0:3
|Томь (Томск)
|07.05.2022
|1' -74'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.04.2022
|1' -73'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Томь (Томск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|65' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Томь (Томск)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|26.03.2022
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:5
|Торпедо (Москва)
|20.03.2022
|1' -61'
|Томь (Томск)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|12.03.2022
|1' -78'
|Томь (Томск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|74'
|06.11.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Ротор (Волгоград)
|31.10.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|05.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|29.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Кубань (Краснодар)
|21.08.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:3
|Енисей (Красноярск)
|14.08.2021
|82' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|08.08.2021
|85' -89'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.07.2021
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.07.2021
|74' -89'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|17.07.2021
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|10.07.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)