Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Себастьян Шиманьски - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Шиманьски
    Команда Фейеноорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1999 (23 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 69' - 90' Фейеноорд 1:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 19 6 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 69' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    29.01.2023 1' -46' Твенте (Энсхеде) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    30'
    25.01.2023 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 НЕК (Неймеген)
    22.01.2023 1' -81' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    15.01.2023 1' -62' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.11.2022 1' -69' Фейеноорд (Роттердам) 5:1 Экселсиор (Роттердам)
    11' 50'
    10.11.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Камбур (Лиуварден)
    06.11.2022 1' -90' Волендам (Волендам) 0:2 Фейеноорд (Роттердам)
    43'
    22.10.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    16.10.2022 1' -86' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:3 Фейеноорд (Роттердам)
    56'
    09.10.2022 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    02.10.2022 62' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    64'
    18.09.2022 71' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:3 Фейеноорд (Роттердам)
    03.09.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:4 Фейеноорд (Роттердам)
    79' 56'
    27.08.2022 72' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Эммен (Эммен)
    90'
    21.08.2022 1' -70' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.08.2022 1' -63' Фейеноорд (Роттердам) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    07.08.2022 1' -65' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
    31' 41' 45'
    • Читайте нас: 
    11