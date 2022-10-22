Себастьян Шиманьски - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Шиманьски
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1999 (23 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Шиманьски
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 мая 1999 (23 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|19
|6
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|69' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|29.01.2023
|1' -46'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|30'
|25.01.2023
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|НЕК (Неймеген)
|22.01.2023
|1' -81'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|15.01.2023
|1' -62'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.01.2023
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.11.2022
|1' -69'
|Фейеноорд (Роттердам)
|5:1
|Экселсиор (Роттердам)
|11' 50'
|10.11.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Камбур (Лиуварден)
|06.11.2022
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|0:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|43'
|22.10.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|16.10.2022
|1' -86'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|56'
|09.10.2022
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|02.10.2022
|62' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|64'
|18.09.2022
|71' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.09.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|79' 56'
|27.08.2022
|72' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Эммен (Эммен)
|90'
|21.08.2022
|1' -70'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|1' -63'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|07.08.2022
|1' -65'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)
|31' 41' 45'