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    Уссама Хаддади - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Уссама
    Фамилия Хаддади
    Состав Основной
    Родной город Тунис
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 января 1992 (31 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тунис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 1' -46' Буркина-Фасо 1:0 Тунис
    23.01.2022 1' -90' Нигерия 0:1 Тунис
    20.01.2022 Был в запасе Гамбия 1:0 Тунис
    12.01.2022 Был в запасе Тунис 0:1 Мали
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