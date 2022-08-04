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    Михал Томич - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Михал
    Фамилия Томич
    Команда Словацко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 марта 1999 (23 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словацко 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -84' Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Фенербахче (Стамбул)
    04.08.2022 63' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:0 Словацко (Угерске-Градиште)
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