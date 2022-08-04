Михал Томич - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Томич
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1999 (23 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Томич
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 марта 1999 (23 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -84'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.08.2022
|63' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)