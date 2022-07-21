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    Давид Келтьенс - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Келтьенс
    Команда Хапоэль БШ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1995 (27 лет)
    Статистика по турнирам
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