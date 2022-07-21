Давид Келтьенс - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Келтьенс
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1995 (27 лет)
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Келтьенс
|Команда
|Хапоэль БШ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль БШ
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|25.08.2022
|77' -122'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
(4:3)п
|Университатя (Крайова)
|88'
|18.08.2022
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|1:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|60'
|11.08.2022
|Был в запасе
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|28.07.2022
|1' -52'
|Динамо (Минск)
|0:1
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|21.07.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|2:1
|Динамо (Минск)