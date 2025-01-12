Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Келтьенс - статистика

Завершил карьеру
11 июня 1995 (31)
#33 | Защитник
Израиль
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Джонстон
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Рейнджерс
3 : 1
12.01.2025
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Сент-Джонстон
1 : 3
05.01.2025
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
02.01.2025
Хиберниан
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Селтик
4 : 0
29.12.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
26.12.2024
Данди Юнайтед
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Хартс
2 : 1
22.12.2024
Сент-Джонстон
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Сент-Джонстон
2 : 3
14.12.2024
Сент-Миррен
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
1 : 1
07.12.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
2 : 1
09.11.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
02.11.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
3 : 1
30.10.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
1 : 2
26.10.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Рейнджерс
2 : 0
06.10.2024
Сент-Джонстон
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
31.08.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
«Для меня это загадка»: Генич удивлен, что клуб РПЛ не забрал Дзюбу
09:35
Вагнер Лав составил топ-3 самых комфортных партнеров по ЦСКА
08:57
Тедеев: «Моя мама возмутилась, как я мог отказать «Ростову»
08:45
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Акинфеев ответил, почему до сих пор не завершил карьеру
00:22
1
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
4
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
1
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+