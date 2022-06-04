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    Дженгиз Ундер - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Дженгиз
    Фамилия Ундер
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 1997 (25 лет)
    Рост 173
    Вес 66
    Стоимость:
    € 17,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 81' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 72' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    59' 54'
    11.02.2023 1' - 84' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    84'
    08.02.2023 1' - 86' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 90' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Турция 5 2 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2022 1' -78' Турция 3:3 Люксембург
    16' 63'
    14.06.2022 1' -84' Турция 2:0 Литва
    82' 37'
    11.06.2022 1' -90' Люксембург 0:2 Турция
    07.06.2022 1' -46' Литва 0:6 Турция
    04.06.2022 1' -80' Турция 4:0 Фарерские острова
    37' 45'
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