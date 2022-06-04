Дженгиз Ундер - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Дженгиз
|Фамилия
|Ундер
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|66
Стоимость:
€ 17,00
млн
|Имя
|Дженгиз
|Фамилия
|Ундер
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|66
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 81'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 72'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|59' 54'
|11.02.2023
|1' - 84'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|84'
|08.02.2023
|1' - 86'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Турция
|5
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2022
|1' -78'
|Турция
|3:3
|Люксембург
|16' 63'
|14.06.2022
|1' -84'
|Турция
|2:0
|Литва
|82' 37'
|11.06.2022
|1' -90'
|Люксембург
|0:2
|Турция
|07.06.2022
|1' -46'
|Литва
|0:6
|Турция
|04.06.2022
|1' -80'
|Турция
|4:0
|Фарерские острова
|37' 45'