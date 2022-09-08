Фидан Алити - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Фидан
|Фамилия
|Алити
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Фидан
|Фамилия
|Алити
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 46'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|31'
|05.02.2023
|1' - 90'
|Сьон
|0:1
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -89'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|31'
|27.10.2022
|1' -84'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|1' -57'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|90' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|83' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|11.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|1' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)