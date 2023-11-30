Статистика по турнирам

Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига наций 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018