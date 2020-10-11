Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Филип Брадарич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Брадарич
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1992 (31 год)
    Рост 185
    Вес 72
    Стоимость:
    € 3,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорватия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.11.2020 1' -90' Хорватия 2:3 Португалия
    14.11.2020 Был в запасе Швеция 2:1 Хорватия
    14.10.2020 Был в запасе Хорватия 1:2 Франция
    11.10.2020 Был в запасе Хорватия 2:1 Швеция
    • Читайте нас: 
    11