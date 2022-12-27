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    Франк Бойя - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Франк
    Фамилия Бойя
    Команда Зюлте-Варегем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 850
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Труйден 25 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -71' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    21'
    19.02.2023 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    12.02.2023 1' -65' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    04.02.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:0 Кортрейк (Кортрейк)
    28.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    19.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    57'
    14.01.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    06.01.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.12.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    05.11.2022 1' -70' Серен (Серен) 1:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    29.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    22.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    19.10.2022 1' -78' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    20'
    15.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 2:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    68'
    02.10.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    84'
    17.09.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    09.09.2022 46' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:2 Стандард (Льеж)
    03.09.2022 89' -90' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    20.08.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 0:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    14.08.2022 1' -46' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    06.08.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    30.07.2022 1' -90' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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