Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Франк Бойя - статистика

Тихуана
1 июля 1996 (30)
#34 | Полузащитник
Камерун
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
30
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
15.04.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Юнион СЖ
2 : 1
02.04.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
1' - 64'
56'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Сент-Труйден
2 : 2
05.03.2023
Генк
1' - 90'
20'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Шарлеруа
1 : 0
26.02.2023
Сент-Труйден
1' - 71'
21'
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Сент-Труйден
0 : 1
19.02.2023
Вестерло
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Андерлехт
3 : 1
12.02.2023
Сент-Труйден
1' - 65'
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Сент-Труйден
1 : 0
04.02.2023
Кортрейк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
28.01.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Сент-Труйден
0 : 3
22.01.2023
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Сент-Труйден
1 : 1
19.01.2023
Брюгге
1' - 90'
57'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Эйпен
0 : 2
14.01.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Стандард
1 : 1
06.01.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Сент-Труйден
2 : 0
27.12.2022
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Серен
1 : 2
05.11.2022
Сент-Труйден
1' - 70'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Вестерло
2 : 3
29.10.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Сент-Труйден
0 : 0
22.10.2022
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
3 : 0
19.10.2022
Сент-Труйден
1' - 78'
20'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Сент-Труйден
2 : 1
15.10.2022
Шарлеруа
1' - 90'
68'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
0 : 1
02.10.2022
Эйпен
1' - 90'
84'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
0 : 3
17.09.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Сент-Труйден
1 : 2
09.09.2022
Стандард
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Генк
0 : 0
03.09.2022
Сент-Труйден
89' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Сент-Труйден
3 : 1
27.08.2022
Мехелен
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Остенде
0 : 1
20.08.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Сент-Труйден
0 : 3
14.08.2022
Андерлехт
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
0 : 0
06.08.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Гент
1 : 1
30.07.2022
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
1 : 1
23.07.2022
Юнион СЖ
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
2
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
2
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+