Франк Бойя - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Бойя
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 850
тыс
|Имя
|Франк
|Фамилия
|Бойя
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Труйден
|25
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -71'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|21'
|19.02.2023
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|12.02.2023
|1' -65'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:0
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|57'
|14.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|06.01.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.12.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|05.11.2022
|1' -70'
|Серен (Серен)
|1:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|29.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|19.10.2022
|1' -78'
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|20'
|15.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|68'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|84'
|17.09.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|09.09.2022
|46' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:2
|Стандард (Льеж)
|03.09.2022
|89' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|20.08.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|14.08.2022
|1' -46'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|06.08.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|30.07.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)