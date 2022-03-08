Джош Майя - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Майя
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Майя
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|15
|1
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.04.2022
|1' -76'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.04.2022
|1' -85'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4' 23'
|15.04.2022
|62' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|09.04.2022
|76' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|90'
|05.04.2022
|1' -71'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|44'
|02.04.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|19.03.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.03.2022
|59' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.03.2022
|46' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.03.2022
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.03.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|26.02.2022
|81' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|23.02.2022
|1' -72'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Лутон Таун (Лутон)
|12.02.2022
|1' -79'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|68'
|08.02.2022
|45' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:0
|Суонси (Суонси)