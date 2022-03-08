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    Джош Майя - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Джош
    Фамилия Майя
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 декабря 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 15 1 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.04.2022 1' -76' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.04.2022 1' -85' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    4' 23'
    15.04.2022 62' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    09.04.2022 76' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    90'
    05.04.2022 1' -71' Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    44'
    02.04.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    19.03.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Миллуолл (Лондон)
    16.03.2022 59' -90' Кардифф (Кардифф) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.03.2022 46' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.03.2022 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.03.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    26.02.2022 81' -90' Борнмут (Борнмут) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    23.02.2022 1' -72' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Лутон Таун (Лутон)
    12.02.2022 1' -79' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    68'
    08.02.2022 45' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:0 Суонси (Суонси)
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