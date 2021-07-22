Руслан Валиуллин - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Валиуллин
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Валиуллин
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|1' -89'
|Жилина (Жилина)
|5:0
|Тобол (Костанай)
|52'
|05.08.2021
|1' -89'
|Тобол (Костанай)
|0:1
|Жилина (Жилина)
|29.07.2021
|1' -120'
|Тобол (Костанай)
|4:1
|Хайдук (Сплит)
|81'
|22.07.2021
|1' -89'
|Хайдук (Сплит)
|2:0
|Тобол (Костанай)