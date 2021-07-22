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    Руслан Валиуллин - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Руслан
    Фамилия Валиуллин
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 70
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -89' Жилина (Жилина) 5:0 Тобол (Костанай)
    52'
    05.08.2021 1' -89' Тобол (Костанай) 0:1 Жилина (Жилина)
    29.07.2021 1' -120' Тобол (Костанай) 4:1 Хайдук (Сплит)
    81'
    22.07.2021 1' -89' Хайдук (Сплит) 2:0 Тобол (Костанай)
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